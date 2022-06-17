В окупованих Пологах на Запоріжжі ліквідували масштабну пожежу на хімзаводі

Хімічної загрози для населення міста та області немає, запевняють в ОВА.

Масштабну пожежу на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

У неексплуатованій споруді зберігались лаки і фарби, які раніше використовувались в технологічному процесі.

Майже дві години знадобилось рятувальникам аби ліквідувати пожежу. Наразі проводиться проливка та розбір конструкцій щоб запобігти повторним займанням. Також вдалося запобігти розповсюдженню вогню на розташовані поруч споруди.

"Хімічної загрози для населення міста та області немає. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці події. Причина пожежі встановлюється. Дані щодо постраждалих уточнюються", - зазначили у Запорізькій ОВА.

Зазначимо, що від березня 2022 року Пологи захопили російські окупанти.

Раніше повідомлялося, що у Росії горить одне з найбільших у світі родовищ газу (відео).

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