В окупованих Пологах росіяни захопили і замінували внутрішню територію лікарні

В окупованих Пологах росіяни захопили і замінували внутрішню територію лікарні

Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу.

У тимчасово окупованому місті Пологи, що в Запорізькій області, росіяни захопили внутрішню територію медзакладу.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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Зазначається, що йдеться про центральну районну лікарню. Її окупанти також замінували, наголосили в ОДА. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу.

Цікаво, що в приміщенні лікарні залишились поранені російські військові", - йдеться у повідомленні.

До слова, Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, обстрілюючи мирні села та містечка в Пологівському районі нашої області.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області чоловікам надсилають фейкові повістки на службу загарбникам Російської Федерації у так званій "народній міліції". Крім того, за інформацією ОВА, військові країни-окупантки РФ намагаються підключати в місті російський інтернет.

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