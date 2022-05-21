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В окупованих Росією медзакладах не вистачає ліків: росіяни блокують постачання з України

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В окупованих Росією медзакладах не вистачає ліків: росіяни блокують постачання з України

Фото: pixabay.com

Російські загарбники блокують доставку гуманітарних вантажів в тимчасово окупованих населених пунктах. 

У медзакладах, які опинилися на тимчасово захоплених територіях, проблема із забезпеченням необхідними ліками та медичними виробами. Втім, окупанти країни-агресорки блокують постачання препаратів з підконтрольних Україні територій.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я. 

У МОЗ наголошують, що загарбники намагаються використати цю ситуацію як один зі способів примусу до взаємодії з ними. "Це ще один із багатьох злочинів, які вчиняють терористи з РФ на території України. Адже окупанти порушують норми Конвенції про захист цивільного населення під час війни", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на окупованій території наразі перебувають 235 медичних закладів і понад 20 бригад екстреної медичної допомоги.

Більшість працівників лікарень отримують виплати. Втім, про 18 закладів відсутні дані щодо виплат заробітної плати за квітень. Їхнє керівництво не виходить на зв'язок, наголошують у МОЗ. У розв'язання цього питання МОЗ співпрацює з військовими адміністраціями.

Нагадаємо, від початку війни 628 закладів охорони здоров'я пошкоджено російськими окупантами за час війни. Понад 100 - повністю зруйновано.

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