В окупованій Балаклеї невідомий герой видерся на дах адмінбудівлі і зняв звідти ганчірку окупантів (відео)

В окупованій Балаклеї невідомий герой видерся на дах адмінбудівлі і зняв звідти ганчірку окупантів (відео)

Хлопець піднявся на дах будівлі і зірвав прапор РФ, який встигли начепити окупанти.

У Харківській області в окупованих населенних пунктах окупанти найперше розвішують свої прапори. Втім, українці знаходять спосіб зняти трикольорову ганчірку.

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Відео, як невідомий сміливець зриває прапор РФ у тимчасово окупованій Балаклеї .

На кадрах видно, як хлопець з хорошою фізичною підготовкою заліз на дах адмінбудівлі і, стрибаючи по виступах та долаючи перешкоди, видерся на флагшток і одним рухом зірвав російську шматнину.

Після цього хлопець так же легко повернувся звідк прийшов.

Хто цей герой, невідомо.

Нагадаємо, що мериканський бренд Rowing Blazers створив футболку на підтримку України. На виробі є синьо-жовтий прапор, який тримає чоловік. Автором зображення став модний ілюстратор Річард Хейнс.