В окупованій частині Луганської області в аварії на шахті загинули дев'ять гірників - ЗМІ

Загалом у кліті перебували 25 гірників.
На окупованій території Луганської області у понеділок, 6 вересня, внаслідок обриву каната транспортної кліті на шахті "Червоний партизан" у Вознесенівці загинули дев'ятеро людей.
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що загалом у транспортній кабіні перебували 25 гірників.
Подробиць інциденту та інформації щодо інших потерпілих наразі немає. Стежте за оновленнями.
Раніше повідомлялося про вибух на шахті "Покровське" у Донецькій області, внаслідок якого загинули шестеро людей, а ще четверо отримали травми.
За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження, за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи та інші тяжкі наслідки).