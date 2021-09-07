В окупованій частині Луганської області в аварії на шахті загинули дев'ять гірників - ЗМІ

В окупованій частині Луганської області в аварії на шахті загинули дев'ять гірників - ЗМІ

Загалом у кліті перебували 25 гірників.

На окупованій території Луганської області у понеділок, 6 вересня, внаслідок обриву каната транспортної кліті на шахті "Червоний партизан" у Вознесенівці загинули дев'ятеро людей.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що загалом у транспортній кабіні перебували 25 гірників.

Також читайте У Кривому Розі у шахті трагічно загинув 31-річний працівник

Подробиць інциденту та інформації щодо інших потерпілих наразі немає. Стежте за оновленнями.

Раніше повідомлялося про вибух на шахті "Покровське" у Донецькій області, внаслідок якого загинули шестеро людей, а ще четверо отримали травми.

За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження, за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи та інші тяжкі наслідки).

Новини України: ще троє гірників померли у лікарні після вибуху на шахті в Донецькій області

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання