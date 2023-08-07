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В окупованій Феодосії чути стрілянину в порту: що відбувається

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В окупованій Феодосії чути стрілянину в порту: що відбувається

У Феодосії сьогодні 7 серпня чути стрілянину / Фото: Фото з соціальних мереж

Звуки стрілянини, які чують жителі Феодосії, це навчання, стверджують місцеві пабліки.

Вранці 7 серпня у порту тимчасово окупованій Феодосії, Крим, чутно звуки стрілялини. 

Про це повідомляють очевидці в кримських пабліках.

За їхніми припущеннями, стрілянину відкривали, ймовірно, з великокаліберного озброєння. Що саме відбувається у порту у Феодосії - поки невідомо.

Як пише телеграм-канал "Крымский хлопок", звуки стрілянини, які чують жителі Феодосії, це навчання. Вони триватимуть до 13 години.

Ні окупаційна "влада", ні Росія поки не коментують інцидент. 

Нагадаємо, вночі 4 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в районі міста Феодосія. Тоді місцеві телеграм канали повідомляли про роботу ППО. Мешканці міста поінформули про зникнення світла на деяких вулицях Феодосії.

Після цього військовий експерт Михайло Притула в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua пояснив, чому важливо знищити нафтобазу у Феодосії.

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Дата публікації
Перегляди
1010
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