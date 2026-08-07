В окупованій Ялті прогриміли потужні вибухи, виникла пожежа: валить чорний дим (фото, відео)

Тимчасово окупована Ялта / © Крымский ветер

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У п’ятницю, 7 серпня, у тимчасово окупованій Ялті пролунали вибухи та виникла пожежа. За словами очевидців, місто, ймовірно опинилося під атакою БпЛА та безекіпажних катерів.

Про це повідомив Telegram-канал «Крымский ветер».

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У місті оголосили режим безпілотної небезпеки та закликали жителів і туристів залишити відкриті ділянки. Людей просять пройти до укриттів на тлі повідомлень про звуки вибухів в районі набережної.

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За даними Єдиної чергово-диспетчерської служби Ялти, режим безпілотної небезпеки діє з 12:00. Людей закликають не перебувати просто неба.

Дата публікації 13:41, 07.08.26 Кількість переглядів 106 У Ялті пролунали вибухи та почалася пожежа: людей просять залишити пляжі

На тлі оголошеної небезпеки з’явилися повідомлення про атаку на тимчасово окуповане місто.

Попередження для мешканців Ялти

За словами очевидців, морські безекіпажні катери атакують порт, на місці виникла пожежа. Один із таких бортів змогли сфотографувати очевидці.

Безекіпажні катери атакують порт 7 серпня 2026 року / © Telegram / Крымский ветер

Тимчасово окупована Ялта 7 серпня 2026 року / © Telegram / Крымский ветер

Тимчасово окупована Ялта 7 серпня 2026 року / © Telegram / Крымский ветер

Інформація про можливі влучання, пошкодження чи постраждалих наразі уточнюється.

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