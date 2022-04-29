В окупованій Камянці-Дніпровській на Запоріжжі росіяни викрали понад 60 тонн пшениці

В окупованій Камянці-Дніпровській на Запоріжжі росіяни викрали понад 60 тонн пшениці

На тимчасово окупованих територіях росіяни займаються грабежем і мародерством, а такж обмежують пересування місцевих мешканців.

У захопленому місті Камянка-Дніпровська, що в Запорізькій області, окупанти грабують людей. Із місцевого із сільгосптовариства викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом.

Про це повідомили 29 квітня у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

Зазначається, що на тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада здійснює заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів з території України.

Як повідомлялося, російська окупаційна адміністрація на захоплених територіях в Луганській області змушує місцевих фермерів розпочати посівні роботи. Зокрема, такі факти фіксують у Сватівському район. Загарбники країни-агресорки обіцяють, що забезпечать фермерів паливом. Втім, за це більшу частину зібраного врожаю вилучать на власні потреби.

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