В окупованій Керчі пролунали гучні звуки: що відомо

Крим / © Жовта стрічка

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У тимчасово окупованій Керчі місцеві жителі повідомляють про гучні звуки, схожі на вибухи. Наразі офіційної інформації про причини та можливі наслідки немає.

Про це повідомляє моніторинговий канал «Кримський вітер» із посиланням на свого підписника.

За попередніми даними, у місті було чути так звані «бахи». Інших деталей наразі не наводять.

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Інформація про можливі влучання, роботу ППО або пошкодження об’єктів уточнюється.

Нагадаємо, останніми днями у тимчасово окупованому Криму неодноразово повідомляли про вибухи, роботу російської ППО та пожежі в районах військових об’єктів окупантів.

Атаки ЗСУ — останні новини

Нагадаємо, ЗСУ системно нищать військові об’єкти, енергетику та логістику окупантів у Криму. У ніч проти 7 липня українські бійці уразили вісім танкерів «тіньового флоту» та пором у Азовському морі. Також були атаковані підстанції, залізничні мости та позиції ППО. Це призвело до масових відключень електроенергії в Криму та на півдні.

Також, 8 липня українські безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані. Під удар потрапив нафтопереробний завод ТАНЕКО, де виникла потужна пожежа. Підприємство виробляє бензин, дизпаливо та інші нафтопродукти. Російська влада, як завжди, офіційно наслідки не коментує.

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