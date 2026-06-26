В окупованій Керчі пролунали вибухи: СБУ уразила кораблі та ППО РФ

Атака на Керч (ілюстративне фото) / © соцмережі

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Дрони СБУ успішно атакували російські військові об’єкти в окупованій Керчі. Безпілотники поцілили у два кораблі забезпечення, вантажопасажирський пором та російську ППО біля Керченської протоки.

Про цю спецоперацію бійців «Альфи» офіційно повідомили у пресслужбі СБУ.

СБУ атакувала Керч — що відомо

Повідомляється, що цю атаку провели в межах 40-денної спецоперації, завдання для якої визначив президент Володимир Зеленський. Усі три підбиті судна стояли на суднобудівному заводі «Залив», і після вибухів дронів на них спалахнула велика пожежа.

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«Під час спецоперації безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 "Волга" та "Вятка", а також по вантажопасажирському порому "Петропавловск", готовність якого становила 96%», — повідомили в СБУ.

За інформацією СБУ, під удар потрапили кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», які будували для міноборони РФ. Вони коштують сотні мільйонів доларів і потрібні росіянам для підводної розвідки та мінування підводних кабелів або трубопроводів. Також безпілотники поцілили у вантажопасажирський пором «Петропавловск», який був готовий вже на 96%.

Крім портової інфраструктури, безпілотники СБУ поцілили в озброєння та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400. Ця система ППО прикривала район Керченської протоки.

«Системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб», — зазначили в СБУ.

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Також додали, що ураження протиповітряної оборони відкриває простір для наступних точних атак, а виведення з ладу кораблів підриває загальні спроможності окупаційного угруповання.

ЗСУ та СБУ атакують російські об’єкти в Криму — останні новини

Нагадаємо, напередодні в Мережі з’явилися супутникові знімки пошкодженого залізничного мосту через Північнокримський канал. За даними Сил спеціальних операцій ЗСУ, стратегічний об’єкт уразили під час атак 22 і 23 червня.

Також Служба безпеки України завдала ударів по російських засобах протиповітряної оборони в районі Керченської протоки та по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардейское» на тимчасово окупованій території Криму.

Після цього на Керченському мосту — на виїзд із тимчасово анексованого Криму — утворилася величезна черга, у якій майже 2 тис. автомобілів.

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