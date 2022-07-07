В окупованій Кремінній росіяни розстрілюють людей на вулицях - ОВА

Зокрема, росіяни переслідують місцевих мешканців, які мають проукраїнську позицію або відмовляються співпрацювати із загарбниками РФ. Про випадки терору стало відомо у тимчасово окупованій Кремінній Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють просто на вулиці. Ми шукаємо підтвердження. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси", - розповів очільник області.

Він наголошує, що про такі факти офіційна влада дізнається все частіше і частіше.

За словами Гайдая, містян, які відмовляються працювати, змушують виходити шляхом погроз. Наприклад, йдеться про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки. Зазначається, що чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, з Луганщини виїхало близько 300 тисяч мешканців. Наразі у Лисичанську залишається до 15 тисяч осіб, а у Сєвєродонецьку - близько восьми тисяч.

Читайте також: