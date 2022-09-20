До окупованого Луганська масово звозять поранених зеків-"вагнерівців"

Набрані в ПВК "Вагнер" ув'язнені з РФ вже не раді, що спокусилися отримати свободу і амністію.

Свобода далася їм високою ціною - або втратою життя, або кінцівок.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

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"Надходять повідомлення, що в 1-шу міську лікарню тимчасово окупованого Луганська великі черги з "вагнерівців", хтось без ручок, хтось без ніжок, але всі вони мріють повернутися в свої заср*ні тюремні камери і більше не зустрічатися із ЗСУ. Російські "зеки" зрозуміли, що вони лише м’ясо. Скоро почнуться бунти. Пригожин скосив їм строк, але забрали руки й ноги, а у більшості ще й життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Мережі з'явилося відео, на якому наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні.

На це відреагував радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, відео з тим, як Пригожин вербує засуджених на війну проти України, Росія сама "зливала", щоб лякати українців. Він додав, що ЗСУ "перемелють їх і навіть не помітять".

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