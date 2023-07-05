В окупованій Макіївці після вибуху загорілася нафтобаза: фото, відео

Окрім потужної пожежі, внаслідок вибуху в одному з районів міста зникло електропостачання.

У середу, 5 липня, потужний вибух пролунав у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Після вибуху почалася потужна пожежа на місцевій нафтобазі.

Відео та фото загоряння публікують в Telegram-каналах.

Окупаційна влада повідомляє, що, окрім пожежі на нафтобазі, у житловому районі “селище Крупської" частково відсутнє електропостачання.

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За інформацією російських пропагандистів, причиною НП став обстріл з боку ЗСУ.

Офіційних повідомлень від українських військових про вражені ворожі цілі на території тимчасово окупованої Макіївки наразі не було.

В окупованій Макіївці після вибуху загорілася нафтобаза

Нагадаємо, напередодні, 4 липня, речники ЗСУ повідомили про знищення складу з боєприпасами окупантів у Макіївці.

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