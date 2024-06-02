В окупованій Макіївці російські військові танком розчавили автівку (відео)

Танк повністю розчавив автівку зі сторони правого пасажирського сидіння.
В тимчасово окупованій Макіївці російські окупанти танком розчавили автомобіль цивільних. Чи перебували в ньому люди - невідомо.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.
“Російський "визволитель" розчавив цивільний автомобіль. Ну, нічого, головне, що не бандерівець. Своїм можна”, - написав Казанський.
На кадрах з відео видно, як танк повністю розчавив автівку зі сторони правого пасажирського сидіння. Після скоєного окупанти залишили танк на автівці. Чи постраждали цивільні - наразі невідомо.
Нагадаємо, що ЗСУ дронами ліквідували окупантів на Харківщині.
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