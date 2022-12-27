В окупованій Макіївці вбили сім'ю з вісьмох людей, четверо з них – діти: злочин могли вчинити військові РФ

За інформацією радника мера Маріуполя вбивство було скоєне російськими військовими на ґрунті етнічної нетерпимості. Загибла родина – роми.

В окупованій Макіївці на Донеччині невідомі розстріляли сім'ю з восьми людей.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Серед жертв – четверо дітей. Відомо вік трьох – 1, 7 та 9 років. Всіх членів сім'ї вбили пострілами в голову. Після чого зловмисники втекли на авто.

Сьогодні вдень колаборанти так званої "ДНР" відзвітували, що начебто затримали "трьох раніше судимих жителів мікрорайону "Калінінський", які зізналися, що вчинили злочин із корисливих спонукань, з метою розкрадання автомобіля та цінного майна". Зазначається, що начебто зловмисники викрали у родини автомобіль Skoda.

Водночас, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що вбивство було скоєне російськими військовими на ґрунті етнічної нетерпимості.

"Вбивство мало відверто націоналістичний характер. Вбита родина – ромської національності. По-друге, всі вбиті мають пульові поранення в голову з близької дистанції. Всі публічні джерела Макеевці повідомляли, що злочин скоєно військовими. Щодо "Вагнера" – логічне припущення, але лише припущення", – зазначив Андрющенко.

За його словами, росіяни як завжди покривають злочин своїх поплічників.

"Логічно, що це лише початок. Далі не лише на окупованих територіях. Набравши на фронт нелюдів та злочинців, неонацистів та інший людський мотлох, невздовзі сама Московія захлинеться від подібних насильницьких злочинів. Коли людям-соціопатам дають в руки зброю та безкарність – фінал завжди предебачуваний", – підсумував Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що на окупованій території росіяни розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту горілкою.

Окупанти тікають з фронту зі зброєю в руках

Нагадаємо, що у Підмосков'ї затримали вісьмох мобілізованих росіян, які втекли зі зброєю із Луганської області.

6 грудня стало відомо, що у Новошахтинську Ростовської області РФ чоловік у камуфляжі обстріляв поліцейських, одного з них було поранено. Згодом стало відомо, що стрільцем виявився засуджений грабіжник, якого завербували до ПВК "Вагнера".

У вересні Генштаб ЗСУ фіксував масове дезертирство окупантів до Криму.

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