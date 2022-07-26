В окупованій Новій Каховці росіяни розмістили більше військових і техніки, ніж у Херсоні - мер

В окупованій Новій Каховці Херсонської області армія країни-агресорки розмістила більше військових і техніки, ніж у самому Херсоні.
Мер Нової Каховки Володимир Коваленко каже, що тактично чи географічно місто стало центром.
Про це він повідомив ефірі телеканалу Еспресо.
"У нас збройних сил РФ і техніки більше, мабуть, чим в самому Херсоні. Я можу констатувати, що ЗСУ добре обізнані, де що розташоване, бо кожен приліт досягав своєї мети. Успіхів не довелось довго чекати. Реально, де були склади, туди і прилітало", - розповів він.
За його словами, російськ окупанти мають відчуття, що їх скоро виб’ють із міста. Якщо вони на початку окупації вільно почували себе, ходили до ресторанів і кафе, то зараз - ні.
"Після того, як почались конкретні влучання, - вони зарухались. Однією із причин, чому я так довго лишався в місті - я правда вірив, що шлях повернення буде набагто швидший", - каже Володимир Коваленко.
До слова, Коваленко лише 15 липня виїхав із Херсонщини після п'яти місяців роботи в окупації.
Як повідомлялося, окупанти на тимчасово захопленій Херсонщині продовжують тероризувати мирне населення. Вони викрадають людей, примушують їх до співпраці або розстрілюють.
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