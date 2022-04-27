В окупованій Василівці на Запоріжжі росіяни призначили "в.о. голови" міської ради

В окупованій Василівці на Запоріжжі росіяни призначили "в.о. голови" міської ради

В тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області фіксують випадки добровільної співпраці з російськими загарбниками.

У місті Василівка військові Російської Федерації за згодою призначили "в.о. голови" міської ради Наталію Романіченко. Новопризначена представниця окупаційної адміністрації записала відеозвернення до місцевих мешканців.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Після призначення російські загарбники зняли з будівлі міської ради державний прапор України. На його місці вивісили свій триколор.

Крім того, в Енергодарі громадянки України Шумиліна Світлана Володимирівна, Плотнікова Алла Вікторівна та Гринчук Катерина Олександрівна добровільно обійняли посади, які пов’язані з адміністративно-господарськими функціями у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. Зокрема, в окупаційній адміністрації держави-агресорки Росії.

Як повідомлялося, в окупованому селі на Запоріжжі росіяни ведуть перепис населення і риють траншеї, аби сховати техніку. За повідомленнями місцевих мешканців, російські військові оселилися у школі, лікарні та перебувають у сільській раді.

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