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В окупованій Василівці на Запоріжжжі російських військових вже більше, ніж місцевих мешканців

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В окупованій Василівці на Запоріжжжі російських військових вже більше, ніж місцевих мешканців

Фото: УНІАН

Через російську війну в країні велика кількість українців вимушено покинула свої домівки.

Не стала вийнятком і Запорізька область. Натомість у деяких населених пунктах регіону, які опинилися у тимчасовій окупації, з'явилося багато військових держави-терористки Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОВА.

Зокрема, місцеві жителі захопленої Василівки розповідають, що кількість загарбників у місті вже перевищила число цивільних мешканців. В інших населених пунктах також більшає російських військових окупантів.

"Окупанти продовжують грабувати мирне населення, забираючи з хат все, що їм до смаку", - розповіли у Запорізькій ОВА.

Такаж ситуація у Новогорівці Василівського району та в селі Інженерне Пологівського району. У населених пунктах окупанти базуються в школі та будинку культури. 

Своєю чергою, у Гусарці загарбники розселилися у покинутих будинках. Вони провели обхід, а після цього пограбували будинки, з яких виїхали. 

Як повідомлялося, розпочалась 89 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупанти збільшили інтенсивність застосування авіації. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 23 травня.

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