В окупованій Василівці росіяни посилюють режим: ввели кількаденну комендантську годину

Російські окупанти посиллють свої режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у Василівці.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 25 грудня.

Наголошується, що в окупованій Василівці окупанти ввели комендантську годину. Вона триватиме від 28 грудня цього року до 4 січня 2023-го.

Працівникам екстрених служб видадуть спеціальні перепустки. Натомісь іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися у населеному пункті.

Нагадаємо, протягом листопада росіяни випустили з окупованих територій півдня України лише 800 громадян. Окупанти ввели перепустки для виїзду з тириторії.

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