В окупованій Ясинуватій "визволитель" зґвалтував і зарізав дівчину посеред вулиці (відео 18+)

Голе і закривавлене тіло жертви окупант залишив просто на вулиці і втік.
В окупованій Ясинуватій Донецької області окупант просто серед вулиці зґвалтував і зарізав місцеву мешканку.
Про це повідомив український журналіст Денис Казанський з посиланням на місцеві проросійські пабліку, і опублікував моторошне відео.
"В Ясинуватій прямо на вулиці зарізали та зґвалтували місцеву дівчину. У коментарях пишуть, що зґвалтував якийсь "визволитель" із Кавказу, якого нібито вже затримали. Життя в "ДНР", – зазначив Казанський.
Коли саме трапився злочин, не уточнюється.
Раніше повідомлялося, що на Харківщині троє окупантів по черзі зґвалтували дівчину.
Також стало відомо, що у РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля. Проти неї росіяни порушили кримінальну справу.
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