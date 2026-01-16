- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 340
- Час на прочитання
- 1 хв
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи і загорілись підстанція: у місті блекаут (відео)
Телеграм-канали заявляють про ураження підстанції «Морозовська».
В окупованому Бердянську на Запоріжжі у ніч проти 16 січня після потужних вибухів спалахнула електропідстанція «Морозовська». Місто миттєво занурилося в темряву, а кадри масштабної пожежі вже ширяться Мережею.
Про це інформують телеграм-канали.
Повідомляється про ураження підстанції «Морозовська».
«Окупований Бердянськ теж без світла. Горить підстанція „Морозовська“, — зазначається в описі до опублікованих відеоматеріалів.
На кадрах видно масштабне займання на території підстанції: у небо здіймається високий стовп полум’я, а густі клуби диму огортають місто.
Станом на час виходу матеріалу українська сторона офіційно не коментувала ймовірний удар по підстанції у Бердянську.
До слова, у ніч проти 14 січня російський Ростов-на-Дону зазнав атаки дронів, унаслідок чого на стратегічному хімічному заводі «Емпілс» спалахнула масштабна пожежа, ймовірно, через влучання в резервуари з нафтопродуктами. Через некоректну роботу російської ППО одна з ракет впала на житловий сектор: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі і поранені.