340
1 хв

В окупованому Бердянську прогриміли вибухи і загорілись підстанція: у місті блекаут (відео)

Телеграм-канали заявляють про ураження підстанції «Морозовська».

Пожежа на підстанції «Морозовська» в окупованому Бердянську

Пожежа на підстанції «Морозовська» в окупованому Бердянську / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

В окупованому Бердянську на Запоріжжі у ніч проти 16 січня після потужних вибухів спалахнула електропідстанція «Морозовська». Місто миттєво занурилося в темряву, а кадри масштабної пожежі вже ширяться Мережею.

Про це інформують телеграм-канали.

Повідомляється про ураження підстанції «Морозовська».

«Окупований Бердянськ теж без світла. Горить підстанція „Морозовська“, — зазначається в описі до опублікованих відеоматеріалів.

На кадрах видно масштабне займання на території підстанції: у небо здіймається високий стовп полум’я, а густі клуби диму огортають місто.

Станом на час виходу матеріалу українська сторона офіційно не коментувала ймовірний удар по підстанції у Бердянську.

До слова, у ніч проти 14 січня російський Ростов-на-Дону зазнав атаки дронів, унаслідок чого на стратегічному хімічному заводі «Емпілс» спалахнула масштабна пожежа, ймовірно, через влучання в резервуари з нафтопродуктами. Через некоректну роботу російської ППО одна з ракет впала на житловий сектор: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі і поранені.

