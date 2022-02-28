В окупованому Бердянську місцеві мешканці заспівали гімн України під бойовою технікою ворога

Усе це відбувалося центральній вулиці міста.

В окупованому Бердянську Запорізької області місцеві мешканці заспівали гімн України біля бойової техніки супротивника.

Відповідне відео згодом з'явилося у соціальних мережах.

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На кадрах видно, як кілька десятків людей вийшли на центральну міську вулицю, де стоїть ворожий БТР, автомобіль медслужби, а також інші засоби пересування окупантів.

Напроти ж вишикувалася колона місцевих мешканців, які хором виконували гімн України. В описі до відео адміністратори паблика наголосили, що “народ не хоче жити в окупації”.

На цьому городяни не зупинилися та нагадали Путіну про те, ким його вважають мешканці усієї України.

"Слава Україні. Путін — ху*ло", — скандували місцеві мешканці.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: