В окупованому Бердянську місцеві мешканці заспівали гімн України під бойовою технікою ворога

Усе це відбувалося центральній вулиці міста.
В окупованому Бердянську Запорізької області місцеві мешканці заспівали гімн України біля бойової техніки супротивника.
Відповідне відео згодом з'явилося у соціальних мережах.
На кадрах видно, як кілька десятків людей вийшли на центральну міську вулицю, де стоїть ворожий БТР, автомобіль медслужби, а також інші засоби пересування окупантів.
Напроти ж вишикувалася колона місцевих мешканців, які хором виконували гімн України. В описі до відео адміністратори паблика наголосили, що “народ не хоче жити в окупації”.
На цьому городяни не зупинилися та нагадали Путіну про те, ким його вважають мешканці усієї України.
"Слава Україні. Путін — ху*ло", — скандували місцеві мешканці.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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