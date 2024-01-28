В окупованому Бердянську пролунали гучні вибухи: що відомо

У неділю, 28 січня, мешканці окупованого Бердянска Запорізької області повідомили про гучні вибухи, які пролунали в різних районах міста.

Про це пишуть у місцевих пабліках.

У повідомленні уточнили, що особливо гучний вибух чувся у мікрорайоні “Колонія”. Також про “бавовну” повідомили мешканці центральної частини міста. Від вибухів затряслися шибки у вікнах.

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Про вибухи написав також міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"В Бердянську вибухи. Гучно було мешканцям щонайменше двох районів міста", - йдеться у дописі.

Федоров зазначив, що через годину після того, як росіяни відзвітували про роботу ППО, у місті пролунав ще один потужний вибух.

Нагадаємо, 13 січня після вибухів у Бердянську з'явилася інформація про прильоти у порту, який окупанти використовують як військову базу.

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