В окупованому Бердянську росіяни уточнюють особисті дані місцевих жителів

На тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області загарбники держави-терористки порушують права людей.

Мешканців Бердянська, який тимчасово перебуває під окупацією, попереджають про незаконний збір даних, що проводять росіяни. Зокрема, вони телефонують людям для уточнення необхідної інформації.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Бердянців закликають не віповідати на дзвінки з незнайомих номерів.

Крім того, на тимчасово зайнятих територіяях області противник розгорнув склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки. На вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак розгорнуто підрозділ ствольної артилерії.

Як повідомлялося, на тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти оглядають будинки місцевих жителів з метою виявлення місць проживання представників силових структур України. Загарбники здійснюють перепис місцевого населення. Російські окупанти заборонили пересування тимчасово захопленою територією без документів, що засвідчують особу.

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