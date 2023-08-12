В окупованому Бердянську сталася "бавовна": у небі видно стовп диму

У суботу, 12 серпня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася "бавовна". Після вибухів у небо піднявся стовп диму.

Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вибух та прекрасне цвітіння "бавовни". Судячи за все - в районі порту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Маріупольському районі між Ялтою та Урзуфом також чують вибухи. У небі також видно дим.

Дим після вибуху в Бердянську.

Тим часом легітимний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про пожежу з боку мікрорайону Колонія.

"Бердянську щось трапилось. Місцеві повідомляють про велику пожежу з боку мікрорайону Колонія", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 12 серпня невідомі безпілотники атакували населені пункти Криму: росіянам привиділося 20 "українських" безпілотників.

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