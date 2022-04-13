В окупованому Дніпрорудному росіяни захопили відділення поліції і відкрили там свою "міліцію"

Окупанти вже призначили головного поліцая.
У тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області російська армія захопила місцевий поліцейський відділок.
Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.
Зазначається, що на його базі окупанти країни-агресорки Росії відкрили у місті свою "міліцію". Крім того, росіяни також презентували свого головного поліцая - Костянтина Лисенка.
До слова, раніше армія РФ викрала міського голову Євгена Матвєєва.
Як повідомлялося, росіяни намагаються повністю ізолювати тимчасово окупований Енергодар. Окупанти намагаються закріпитися на його околицях, а також встановлюють в Енергодарі свою "владу". Переважно вона складається зі зрадників та російських загарбників.