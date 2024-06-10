В окупованому Донецьку зафіксували потужні прильоти по позиціях ППО (відео)

Один із місцевих, який знімав вибухи, сказав, що розвідувальний безпілотник пересувається місцевістю без звуку.

В тимчасово окупованому росіянами Донецьку зафіксована нова “бавовна”. Вибухи могли лунати на позиціях ППО окупаційної армії РФ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

“Потужні прильоти у Донецьку. Швидше за все, робота йде по позиціях ППО. Місцеві викладають відео, що під час обстрілу над місцем прильоту літає безпілотник, який коригує вогонь. Що ж, зачекаємо на видосик”, - розповів Казанський.

Що цікаво, один із місцевих, який знімав вибухи, сказав, що розвідувальний безпілотник пересувається місцевістю без звуку.

В окупованому росіянами Донецьку “прильоти” по позиціям ППО

Нагадаємо, що на базі окупантів у Донецьку пролунав потужний вибух.