В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі – фото

Під час руху в автобусі сталася поломка.

У тимчасово окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі.

Про це розповів український журналіст Денис Казанський із посиланням на роспабліки.

Як пишуть російські канали, під час руху автобуса "Донецьк - Макіївка" у транспортного засобу відірвався карданний вал, який влетів у салон, переламав та відірвав ногу пасажирці.

"На фото видно, що автобус – це відносно новий російський "Пазик". Росія зараз з помпою передає такі труни на колесах окупованим територіям під виглядом щедрої допомоги та турботи. Усього за кілька років ця погань проіржавіла і зносилася настільки, що стала становити загрозу для людей", - прокоментував журналіст.

У Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі / Фото: Telegram / Денис Казанський

У Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі / Фото: Telegram / Денис Казанський

Нагадаємо, у Донецьку виник брак водіїв громадського транспорту через мобілізацію.

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