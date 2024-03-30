В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі – фото

Під час руху в автобусі сталася поломка.
У тимчасово окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі.
Про це розповів український журналіст Денис Казанський із посиланням на роспабліки.
Як пишуть російські канали, під час руху автобуса "Донецьк - Макіївка" у транспортного засобу відірвався карданний вал, який влетів у салон, переламав та відірвав ногу пасажирці.
"На фото видно, що автобус – це відносно новий російський "Пазик". Росія зараз з помпою передає такі труни на колесах окупованим територіям під виглядом щедрої допомоги та турботи. Усього за кілька років ця погань проіржавіла і зносилася настільки, що стала становити загрозу для людей", - прокоментував журналіст.
Нагадаємо, у Донецьку виник брак водіїв громадського транспорту через мобілізацію.
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