ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
1 хв

В окупованому Донецьку дотла вигорів російський склад "Шахедів"

Атака на ворожий об’єкт відбулася під час підготовки росіянами чергового удару, тож на складі була значна кількість безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Наслідки удару по складу "Шахедів" у Донецьку

Наслідки удару по складу "Шахедів" у Донецьку / © скриншот з відео

Внаслідок українського ракетного удару в суботу, 7 березня, дощенту згорів російський склад «Шахедів» поблизу аеропорту в окупованому Донецьку.

Про це в недідю, 8 березня, повідомив OSINT-проєкт «КіберБорошно», опублікувавши відео з дрона, який здійснював спостереження за наслідками атаки.

Як видно на опублікованих кадрах, російський об’єкт знищено повністю.

Над дотла вигорілим складом здійнявся велетенський стовп диму.

Оглядачі каналу додали, що атака на ворожий об’єкт відбулася під час підготовки росіянами чергового удару, тож на складі була значна кількість «Шахедів».

Під час удару було застосовано ракети ATACMS та Storm Shadow.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого складу безпілотників поблизу аеропорту у тимчасово окупованому Донецьку.

Нагадаємо, у неділю, 8 березня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Ймовірно внаслідок ракетного удару уражено ще один склад боєприпасів.

Дата публікації
Кількість переглядів
303
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie