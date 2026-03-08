В окупованому Донецьку дотла вигорів російський склад "Шахедів"

Наслідки удару по складу "Шахедів" у Донецьку / © скриншот з відео

Внаслідок українського ракетного удару в суботу, 7 березня, дощенту згорів російський склад «Шахедів» поблизу аеропорту в окупованому Донецьку.

Про це в недідю, 8 березня, повідомив OSINT-проєкт «КіберБорошно», опублікувавши відео з дрона, який здійснював спостереження за наслідками атаки.

Як видно на опублікованих кадрах, російський об’єкт знищено повністю.

Над дотла вигорілим складом здійнявся велетенський стовп диму.

Оглядачі каналу додали, що атака на ворожий об’єкт відбулася під час підготовки росіянами чергового удару, тож на складі була значна кількість «Шахедів».

Під час удару було застосовано ракети ATACMS та Storm Shadow.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого складу безпілотників поблизу аеропорту у тимчасово окупованому Донецьку.

Нагадаємо, у неділю, 8 березня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Ймовірно внаслідок ракетного удару уражено ще один склад боєприпасів.