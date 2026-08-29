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В окупованому Донецьку підірвали авто ката Оленівської колонії — ЗМІ
У Донецьку підірвали воєнного злочинця, причетного до катування полонених в Оленівці.
В окупованому Донецьку підірвали автомобіль одного з керівників Оленівської колонії, причетного до тортур і катування полонених українців — першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова.
Про це з посиланням на свої джерела повідомили «Цензор.НЕТ» та «Українська правда».
Вибух стався у ніч проти 29 серпня. За попередніми даними, вибухівка був під автомобілем. У якому стані знаходиться воєнний злочинець, поки що невідомо.
Зауважимо, що офіційного підтвердження від українських спецслужб про ліквідацію Неєлова наразі немає.
Навесні цього року в Україні йому заочно повідомили про підозру у скоєнні військових злочинів.
Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.
Внаслідок вибуху загинули понад 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.