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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
122
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1 хв

В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів: куди влучили (фото)

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері пролунала серія вибухів — за попередніми даними, під удар могла потрапити автостоянка з логістичним транспортом, який використовували російські війська.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Удар по Донецьку

Удар по Донецьку / © фото з соцмереж

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, під удар міг потрапити об’єкт, пов’язаний із логістичним транспортом окупаційних сил.

За повідомленнями з місцевих телеграм-каналів, у різних районах окупованого Донецька було чути кілька вибухів. У соцмережах також з’явилися кадри наслідків атаки — над містом здіймається густий дим.

В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів: повідомляють про удар по логістичній автостоянці (3 фото)

Удар по Донецьку_1 / © із соцмереж

© із соцмереж

Удар по Донецьку_2 / © із соцмереж

© із соцмереж

Удар по Донецьку_3 / © із соцмереж

© із соцмереж

Попередньо повідомляється, що прильоти могли зафіксувати в районі автостоянки, де перебував логістичний транспорт, який, ймовірно, використовувався для забезпечення російських військових підрозділів.

Офіційного підтвердження щодо масштабів ураження або можливих втрат наразі немає. Інформація уточнюється.

За останні місяці під ударами опинилися десятки російських нафтопереробних заводів, що, за оцінками експертів, впливає на роботу паливної галузі РФ та змушує російську владу запроваджувати додаткові обмеження на внутрішньому ринку.

«Медуза» зазначає, що перелік підприємств, які були атаковані лише протягом останніх кількох тижнів, є одним з найбільших за весь час повномасштабної війни, що свідчить про системний характер ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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