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В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи: що відомо про влучання (фото, відео)
В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. Ймовірною ціллю був штаб росіян.
Вдень 26 серпня окупований Донецьк потрапив під ракетний обстріл. У місті пролунала серія вибухів, а над одним із районів здійнявся густий дим. Ймовірною ціллю атаки міг стати штаб російських загарбників.
Про інцидент масово повідомляють місцеві пабліки, засоби масової інформації, а також телеграм-канал Exilenova+.
Донецьк накрила серія вибухів: що відомо
За даними місцевих пабліків, у місті зафіксували щонайменше 13 ракетних ударів. Очевидці публікують відео із сильним задимленням на місцях прильотів. Джерела припускають, що ціллю міг стати командний пункт російської 51-ї армії, яка воює саме на Донецькому напрямку.
Офіційної інформації щодо типу застосованого озброєння наразі немає. Водночас місцеві телеграм-канали висувають власні припущення: у пабліках активно поширюється версія, що по окупованому місту вдарили ракетами типу «Фламінго».
В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів — фото, відео
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