ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
2 хв

В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи: що відомо про влучання (фото, відео)

В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. Ймовірною ціллю був штаб росіян.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ракетний удар по Донецьку

Ракетний удар по Донецьку / © Exilenova+

Вдень 26 серпня окупований Донецьк потрапив під ракетний обстріл. У місті пролунала серія вибухів, а над одним із районів здійнявся густий дим. Ймовірною ціллю атаки міг стати штаб російських загарбників.

Про інцидент масово повідомляють місцеві пабліки, засоби масової інформації, а також телеграм-канал Exilenova+.

Донецьк накрила серія вибухів: що відомо

За даними місцевих пабліків, у місті зафіксували щонайменше 13 ракетних ударів. Очевидці публікують відео із сильним задимленням на місцях прильотів. Джерела припускають, що ціллю міг стати командний пункт російської 51-ї армії, яка воює саме на Донецькому напрямку.

Офіційної інформації щодо типу застосованого озброєння наразі немає. Водночас місцеві телеграм-канали висувають власні припущення: у пабліках активно поширюється версія, що по окупованому місту вдарили ракетами типу «Фламінго».

В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів — фото, відео

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська атакували Херсонську ТЕЦ керованою авіабомбою. Станція, яка є ключовим джерелом опалення міста, зазнала масштабних руйнувань.

Також російські війська намагаються охопити Часів Яр на Донеччині та створюють загрозу українському угрупованню, яке утримує позиції в місті. Найбільш критичною може стати ситуація у разі втрати флангів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie