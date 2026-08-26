В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи: що відомо про влучання (фото, відео)

Ракетний удар по Донецьку / © Exilenova+

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Вдень 26 серпня окупований Донецьк потрапив під ракетний обстріл. У місті пролунала серія вибухів, а над одним із районів здійнявся густий дим. Ймовірною ціллю атаки міг стати штаб російських загарбників.

Про інцидент масово повідомляють місцеві пабліки, засоби масової інформації, а також телеграм-канал Exilenova+.

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Донецьк накрила серія вибухів: що відомо

За даними місцевих пабліків, у місті зафіксували щонайменше 13 ракетних ударів. Очевидці публікують відео із сильним задимленням на місцях прильотів. Джерела припускають, що ціллю міг стати командний пункт російської 51-ї армії, яка воює саме на Донецькому напрямку.

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Офіційної інформації щодо типу застосованого озброєння наразі немає. Водночас місцеві телеграм-канали висувають власні припущення: у пабліках активно поширюється версія, що по окупованому місту вдарили ракетами типу «Фламінго».

В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів — фото, відео

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня / © Exilenova+

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