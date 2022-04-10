В окупованому Енергодарі росіяни створили радіостанцію: дезінформують і крутять пісні, що оспівують Путіна

В окупованому Енергодарі росіяни створили радіостанцію: дезінформують і крутять пісні, що оспівують Путіна

Радіостанція "Радіо Росії".

В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області окупанти країни-агресорки Росії створили радіостанцію "Радіо Росії".

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

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"На хвилях (радіостнції - Ред.) розповсюджують неправдиву і спотворену інформацію, ворожу пропаганду та крутять пісні, що оспівують путіна і велич РФ",- йдеться у повідмленні.

Крім того, окупанти поширюють пропагандистські фото. На знімках вони роздають нібито гуманітарну допомогу від Росії пенсіонерам міста. "Судячи з фото, продукти доставили лише чотирьом людям", - зауважують ОДА.

Армія Російської Федерації розшукує і викрадає чоловіків Василівського району. Їм закидають надумані звинувачення у вбивствах та тероризмі.

Як повідомлялося, в Енергодарі росіяни захопили приміщення "Укртелекому": вкрали та пошкодили все обладнання. Крім того, в місті росіяни намагаються знайти людей із українською державницькою позицією та вчинити над ними розправу.

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