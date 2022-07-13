В окупованому Херсоні "влада" вирішила призначити свого "директора" театру ляльок

У Херсоні нова "влада" вирішила "навести лад" в обласному академічному театрі ляльок. Представники окупантів повідомили колектив про те, що представлять їм "нового директора".

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Більше того, росіяни наказали, аби актори виїхати з гуртожитку, де вони проживали. Куди пересилитися людям, окупантам не цікаво.

"Ставлення до культури у окупаційної влади таке ж, як і до наших людей. Актори намагались працювати для дітей навіть в умовах війни, до самої окупації міста. Директора театру російські військові викрали й побили після мітингів на Площі Свободи. Але почуття обов’язку і самовідданості їм невідомі. А все, що не можна пограбувати, не дуже їм цікаво", - написав Юрій Соболевський.

Як повідомлялося, російські військові "подарували" Збройним силам України свою техніку, яка в робочому стані та з боєкомплектом. Зазначається, що під час звільнення села Потьомкине Херсонської області російські окупанти так втікали від українських захисників, що залишили свою бронетехніку. Відомо, що ці "трофеї" перебувають на озброєнні в ЗСУ.

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