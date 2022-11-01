В окупованому Херсоні торгують продуктами з Ірану (фото)

Тегеран допомагає Москві покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються або не імпортуються до РФ.

До тимчасово захопленого Херсону росіяни завозять іранські продукти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на поличках багатьох магазинів Херсону — поруч із продуктовими товарами з так званих “ЛДНР” та Росії, стоять товари з Ірану.

"Дві країни-терористки, які допомагають одна іншій обходити санкції. Зокрема покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території РФ, або більше не імпортуються до неї", – йдеться в повідомленні.

У Центрі звернули увагу, що навіть на окупованих територіях українці здебільшого уникають російських або іранських товарів.

Раніше у росЗМі з'явилася інформація, що Іран вже кілька років постачає товари до невизнаної "ДНР" – переважно овочі та фрукти.

Як Іран допомагає Росії