В окупованому Херсоні торгують продуктами з Ірану (фото)

Тегеран допомагає Москві покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються або не імпортуються до РФ.
До тимчасово захопленого Херсону росіяни завозять іранські продукти.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що на поличках багатьох магазинів Херсону — поруч із продуктовими товарами з так званих “ЛДНР” та Росії, стоять товари з Ірану.
"Дві країни-терористки, які допомагають одна іншій обходити санкції. Зокрема покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території РФ, або більше не імпортуються до неї", – йдеться в повідомленні.
У Центрі звернули увагу, що навіть на окупованих територіях українці здебільшого уникають російських або іранських товарів.
Раніше у росЗМі з'явилася інформація, що Іран вже кілька років постачає товари до невизнаної "ДНР" – переважно овочі та фрукти.
Як Іран допомагає Росії
Тегеран є співучасником агресії Росії проти України, адже передає РФ “шахіди” та навчає окупантів керувати дронами, заявили в ОП.
Так, керівник ГУ МО Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії.
Представник Білого дому Джон Кірбі заявив про безпосередню участь Ірану у війні проти України. За інформацією США, іранці в Криму працюють інструкторами та працівниками технічної підтримки під час запуску "шахідів".
Рандник ОП Олексій Арестович сказав, що Україна знає про іранців в Криму і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів.
Іранських інструкторів, які допомагають росіянам запускати дрони, помітили також і у Білорусі.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні повідомив, що Росія планує доставити до північних кордонів іранські балістичні ракети, проти яких Україна не має ефективного захисту. За його словами, для України балістичні ракети несуть велику загрозу.
У середині жовтня The Washington Post повідомило, що Іран планує передати Росії балістичні ракети. У Головному управліні розвідки підтвердили цю інформацію і заявили, що РФ вже цього місяця може застосувати іранські ракети дальністю 700 км.