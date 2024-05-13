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В окупованому Краснодоні на Луганщині потужний "приліт": влучення у склад армії РФ

В окупованому Краснодоні на Луганщині потужний "приліт": влучення у склад армії РФ

Фото: соцмережі

Після влучання почалася сильна пожежа.

В тимчасово окупованому Краснодоні на Луганщині пролунав потужний вибух. Після чого почалася детонація боєприпасів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав блогер Денис Казанський.

“В окупованому Краснодоні ракетним ударом вражений великий склад боєкомплекту російських окупантів. Це глибокий тил, кордон Луганської області із Росією”, - наголосив блогер.

Після влучання почалася сильна пожежа, чутно повторну детонацію боєприпасів. Місцеві мешканці кажуть, що в'їзд у місто перекрито.

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині ввечері 10 травня стався "приліт" по нафтобазі окупантів. 

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