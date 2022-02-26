В окупованому Криму 53% призовників розбіглися, щоб не їхати на війну проти України - Офіс президента

В окупованому Криму 53% призовників розбіглися, щоб не їхати на війну проти України - Офіс президента

Призовники не хочуть воювати проти України.

У Перевальному, що в окупованому Криму, 53% призовників розбіглися та ховаються по домівках, щоб не їхати на війну проти України.

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Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"У Криму, в Перевальному, 53% призовників розбіглися і зараз ховаються по домівках. Вони відмовляються брати участь у війні проти України", - сказав Арестович.