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В окупованому Криму біля будівлі ФСБ РФ затримали понад 40 осіб (фото, відео)

Автор
Олена Вус
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Люди прийшли дізнатися про долю раніше затриманих співвітчизників.

Біля будівлі ФСБ РФ по вулиці Франка в окупованому Сімферополі затримали понад 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки.

Про це поінформувала спільнота "Кримська солідарність" та опублікувала список затриманих.

"Біля будівлі ФСБ на вулиці Франка в Сімферополі затримали 40 осіб", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

Також затримали журналістів.

"Так само були затримані 2 цивільних журналіста "Кримської солідарності", і вони ж кореспонденти Інтернет-видання "Грані.ру", Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов", - йдеться в повідомленні.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у Facebook, що серед затриманих - голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу і член Меджлісу Леммар Юнусов.

Нагадаємо:

  • 3 і 4 вересня під час масових обшуків, що відбулися в будинках кримських татар, були затримані та відвезені в невідомому напрямку 5 кримських татар. Серед них Ельдар Одаманов, Наріман Джелялов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов і Шевкет Усеїнов.
  • Президент Володимир Зеленський розцінює чергові обшуки й затримання в окупованому Криму як реакцію РФ на початок роботи Кримської платформи і вимагає звільнити незаконно затриманих.
  • Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань мешканців різних районів тимчасово окупованого Криму.
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