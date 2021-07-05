В окупованому Криму через зливи підтопило понад сто об'єктів

Вночі в зоні підтоплень чергуватимуть рятувальники, бо до ранку знову очікуються дощі.

Понад сто об'єктів, більшість з яких житлові будинки, підтопило в Бахчисарайському районі окупованого Криму після злив.

Про це заявив "віце-прем'єр" анексованої "республіки" Євген Кабанов, — пише "Інтерфакс".

"Виявлено 108 об'єктів в зоні підтоплення. З них 104 — житлові, п'ять індивідуальних будинків відновленню не підлягають, вони повністю зруйновані. Чотири об'єкти — це нежитлові приміщення: пожежна станція, психоневрологічний диспансер і два комерційних об'єктів", — сказав він.

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За його словами, вночі в зоні підтоплень чергуватимуть 60 рятувальників і 11 одиниць техніки, бо до ранку знову очікуються дощі. До відновлювальних робіт приступлять сто осіб і 18 одиниць техніки.

За інформацією "влади", зараз життю і здоров'ю місцевих жителів нічого не загрожує. Електропостачання всіх абонентів повинні відновити. З психоневрологічного інтернату близько 30 пацієнтів евакуювали, лежачих перенесли на верхні поверхи.

Чергові зливи почалися в окупованому Криму в ніч на неділю. Близько 6 тисяч абонентів в різних муніципалітетах залишилися без електрики.

Нагадаємо, протягом 16-18 червня через сильні опади були підтоплені Ялта і населені пункти східного Криму. Довелося евакуювати майже 1800 осіб. Збитки від цих паводків оцінили в 200 млн російських рублів (близько 100 млн грн). На ліквідацію наслідків з резервного фонду вже направили понад 161 млн рублів.

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