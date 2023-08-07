В окупованому Криму кількість туристів скоротилися майже наполовину

Також знизилася вартість відпочинку на 15-20%.
У другій половині липня в окупованому Криму кількість туристів скоротилася на 45% порівняно з першою половиною місяця.
Про це розповіла комерційна директорка туроператора "Алеан" Оксана Булах, пише "Коммерсантъ".
За її словами, також знизилася вартість відпочинку в окупованому Криму на 15-20%, водночас готелі на півострові в середньому завантажені на 50-60%.
Комерційна директорка готелю Ribera Resort & SPA Олена Печериця вважає, що основна причина зниження попиту на відпочинок у Криму транспортні обмеження, а також психологічний страх родин із дітьми.
Нагадаємо, вранці 7 серпня у порту тимчасово окупованій Феодосії, Крим, чутно звуки стрілялини.
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