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В окупованому Криму лунають вибухи: перекрито міст через Керченську протоку

В окупованому Криму лунають вибухи: перекрито міст через Керченську протоку

Вибух (фото ілюстративне) / Фото: скриншот з відео

Вибухи лунають у різних частинах півострова.

У окупованому Криму загарбники оголосили повітряну тривогу та перекрили рух по мосту через Керченську протоку.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастополі у військових частинах лунає тривога. З Бельбека в повітря піднято винищувачів, повідомляють наші дописувачі", - йдеться я у повідомленні.

Пізніше сигнал повітряної тривоги пролунав у військових частинах Джанкоя.

Крім того, повідомляється про вибухи у селищі Чорноморське, Севастополі та на аеродромі у Бельбеку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони РФ змінило командувача Чорноморського флоту.

Крім того, ми раніше інформували, що Британія радить Україні зосередитися на ударах по Криму та відкласти контрнаступ.

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