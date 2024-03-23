В окупованому Криму лунають вибухи: перекрито міст через Керченську протоку

У окупованому Криму загарбники оголосили повітряну тривогу та перекрили рух по мосту через Керченську протоку.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастополі у військових частинах лунає тривога. З Бельбека в повітря піднято винищувачів, повідомляють наші дописувачі", - йдеться я у повідомленні.

Пізніше сигнал повітряної тривоги пролунав у військових частинах Джанкоя.

Крім того, повідомляється про вибухи у селищі Чорноморське, Севастополі та на аеродромі у Бельбеку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони РФ змінило командувача Чорноморського флоту.

Крім того, ми раніше інформували, що Британія радить Україні зосередитися на ударах по Криму та відкласти контрнаступ.

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