В окупованому Криму лунають вибухи: перекрито міст через Керченську протоку

Вибухи лунають у різних частинах півострова.
У окупованому Криму загарбники оголосили повітряну тривогу та перекрили рух по мосту через Керченську протоку.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".
"В Севастополі у військових частинах лунає тривога. З Бельбека в повітря піднято винищувачів, повідомляють наші дописувачі", - йдеться я у повідомленні.
Пізніше сигнал повітряної тривоги пролунав у військових частинах Джанкоя.
Крім того, повідомляється про вибухи у селищі Чорноморське, Севастополі та на аеродромі у Бельбеку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони РФ змінило командувача Чорноморського флоту.
Крім того, ми раніше інформували, що Британія радить Україні зосередитися на ударах по Криму та відкласти контрнаступ.
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