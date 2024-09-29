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В окупованому Криму масові облави на чоловіків: що відбувається

В окупованому Криму масові облави на чоловіків: що відбувається

Російські окупанти у Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Окупанти намагаються мобілізувати місцевих жителів до російської армії для участі у війни проти України. 

У Джанкої та Євпаторії окупанти разом з місцевими силовиками-колаборантами, прикриваючись антитерористичними навчаннями, активно “виловлюють” чоловіків призовного віку. 

Про це повідомили оглядачі Telegram-каналу “Анти Z”.

У повідомленні стверджують, що справжня мета цих заходів — мобілізація місцевих жителів до російської армії для участі у війни проти України. 

“Протягом останнього тижня по всьому півострову встановили мобільні блокпости, військові та поліцейські патрулі проводять інтенсивні перевірки, оглядаючи транспорт і шукаючи потенційне “м’ясо”. Тренування, які нібито спрямовані на боротьбу з “диверсантами”, насправді мають на меті посилення контролю над населенням і примусову мобілізацію”, - попередили місцевих мешканців тимчасово окупованих населених пунктів Криму.

Автори Telegram-каналу закликають бути пильними та намагатись уникати будь-яких контактів з окупаційною владою.

Нагадаємо, російські окупаційні війська посилили оборонні заходи в Чорному морі поблизу Євпаторії, встановлюючи протидесантні загородження та мінуючи акваторію.

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