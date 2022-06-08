В окупованому Криму медкомісії фальсифікують результати обстежень, аби мобілізувати якомога більше чоловіків

В окупованому Криму медкомісії фальсифікують результати обстежень, аби мобілізувати якомога більше чоловіків

В окупованому Криму триває мобілізація чоловіків на війну проти України.

Медкомісії "заплющують очі" на результати медвисновків призовників, аби їх кількість була якомога бальшою.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Сили оборони продовжують протистояти ворожій навалі на південному напрямку. Окупанти продовжують ведення бойових дій на зайнятих рубежах.

"Створення нових ударних угруповань не виявлено, хоча відомо, що окупанти мають потребу у поповненні живої сили. У зв’язку із цим медкомісії військкоматів в окупованому Криму фальсифікують результати медоглядів призовників для максимального набору. Призов кримців до лав рашистського війська є суттєвим порушенням міжнародного гуманітарного права й черговим воєнним злочином", - зазначають в ОК "Південь".

Нагадаємо, раніше головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко розповів, чи вручають зараз у регіоні повістки на вулиці та блокпостах.

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