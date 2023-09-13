В окупованому Криму почали масово звільнятись поліцейські-зрадники: до чого тут Україна

Колаборанти бояться, що їм не зарахують стаж під час роботи в українських правоохоронних органах.

В окупованому Криму почали масово писати рапорти на звільнення поліцейські, які працювали у правоохоронній системі України, проте після 2014 року зрадили нашу державу та перейшли на службу до окупантів. Уже подано сотні рапортів на звільнення.

Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали.

Пропагандисти пишуть, що в окупованому Криму за останній місяць кілька сотень поліцейських написали рапорти на звільнення. Вони бояться того, що Україна розірвала договір із СНД про "порядок пенсійного забезпечення і державного страхування працівників внутрішніх справ". Поліцейські-зрадники вважають, що тепер їхній стаж у Росії від 23 вересня рахуватиметься від 2014 року, а тому масово звільняються, щоб вийти на пенсію.

Країна-окупантка намагається заспокоїти колаборантів тим, що мовляв, що "Путін їм гарантує пенсію", проте мало хто в це вірить.

Скриншот з пропагандистського телеграм-каналу. Обережно, пропаганда!

Нагадаємо, у Криму спалюють прапори російських окупантів.

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