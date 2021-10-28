В окупованому Криму посилили карантин на тлі нового рекорду з COVID-заражень

В окупованому Криму посилили карантин на тлі нового рекорду з COVID-заражень

Ресторанам і кафе заборонили працювати вночі, а літніх людей зобов'язали залишатися вдома.

В окупованому Криму в четвер, 28 жовтня, зареєтрували 681 новий випадок захворювання на COVID-19. Це найвищий добовий приріст заражень на півострові від початку пандемії.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що загальна кількість інфікувань зросла до 94 665. Водночас від ускладнень коронавірусу померли ще 17 пацієнтів.

Також читайте В окупованому Севастополі туристів зупинятимуть на блокпостах

Тим часом пдконтрольний Росії "очільник" Криму Сергій Аксьонов у своєму наказі заборонив розважальним закладам працювати у вихідні, неробочі та святкові дні, а також зобов'язав ресторани, кафе, бари, їдальні, буфети, закусочні та інші підприємства громадського харчування зачинятися після 23:00 і розпочинати робочий день не раніше 08:00.

Окрім того, нещеплені російським COVID-препаратом Sputnik V кримчани від 60 років та особи з хронічними захворюваннями від 30 жовтня змушені будуть залишатися вдома, за винятком випадків прямої загрози життю та здоров'ю, слідування до місця проведення вакцинації від коронавірусу, найближчого місця придбання товарів, робіт, послуг, винесення відходів.

Зауважується, що обмеження не стосуватимуться медпрацівників і літніх кримчан, чия присутність на робочому місці має критичне значення для робочого процесу.

Окрім того, від 30 жовтня на території анексованого півострова призупинять дію права пільгового проїзду для громадян віком від 60 років та осіб, які мають хронічні захворювання.

Раніше “губернатор” окупованого Севастополя Михайло Развожаєв розпорядився розгорнути блокпости на в’їздах в місто для перевірки QR-кодів у документах, що свідчать вакцинацію або перенесене захворювання.

Читайте також:

Новини світу: Епл на своїй мапі "приєднав" анексований Крим до Росії

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання