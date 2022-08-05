В окупованому Криму розбилася вантажівка із краденим в Україні зерном: відео

На об’їзній трасі тимчасово окупованого Севастополя КАМАЗ із причепом влаштував масову ДТП, в якій загинула одна людина і два десятки отримали пошкодження.

У четвер, 4 серпня, в окупованому Криму КАМАЗ із причепом, який перевозив крадене в Україні зерно, зіткнувся з дев'ятьма легковими та одним вантажним автомобілем.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Аварія сталася близько на 13-му кілометрі автодороги "Севастополь - Інкерман".

Внаслідок ДТП одна людина загинула. За інформацією регіонального управління МНС Росії, загалом постраждало понад 20 осіб, серед яких - троє дітей. Постраждалих госпіталізували.

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Попередньо повідомляють, що причиною стала несправність гальмівної системи вантажівки, яка перевозила зерно, очевидно, викрадене з території України.

На відео, знятому очевидцем, видно, як КАМАЗ таранить машини, потім спалахує і їде далі, залишаючи за собою вогняну смугу на дорозі, викочується на міст і нарешті зупиняється.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика (18+).

Нагадаємо, окупанти на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя продовжують викрадення українського зерна.

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