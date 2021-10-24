В окупованому Криму щодня оновлюється рекорд зараження коронавірусом

Такі дані фіксують без врахування інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

В окупованому Криму за минулу добу виявили 649 випадків зараження коронавірусом. Це максимальна кількість з початку пандемії.

Про це повідомляє так зване "міністерство охорони здоров'я" пів острова підконтрольне Кремлю.

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І ця цифра більша, ніж була напередодні, коли також був встановлений попередній рекорд - 638 випадків. Загалом такі високі цифри на окупованій території фіксують від початку жовтня.

Зазначається, що загальна кількість захворювання досягає майже 92 тисяч. З початку пандемії померло близько 2,9 тисяч людей.

Такі цифри змушують посилювати карантин. З 25 жовтня в регіоні заборонили проведення екскурсій для груп понад 10 людей, а мешканцям старше 65 років зобов'язали не залишати свої будинки, введені обов'язкові QR-коди і ПЛР-тести для заселення в готелі і санаторії, відвідування барів і кафе, а також низці організацій і установ.

Наголошуємо, що дані окупантів в Криму і Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

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