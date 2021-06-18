В окупованому Криму слідом за Керчю затопило Ялту: відео наслідків негоди

За прогнозами синоптиків, дощі в Криму продовжаться.

В окупованому Криму слідом за Керчю затопило Ялту. За шість годин у місті випала місячна норма опадів.

Відповідні відео з наслідками негоди публікують місцеві та російські Telegram-канали.

Зазначається, що у місті працюють мобільні рятувальні бригади, а людей закликали не виходити на затоплені вулиці, які місцями перетворилися на бурхливі річки.

"Пливемо. Об'їжджаємо із заступниками місто. Служби задіяні, але води дуже багато. Найстрашніше, що підтоплює господарську зону "Крименерго", якщо її затопить, то ми залишимося без світла", - розповіла так звана "голова адміністрації Ялти" Яніна Павленко.

Варто зазначити, що напередодні сильні зливи призвели до підтоплення близько 300 домогосподарств на сході Криму, за ніч у Керчі і прилеглих районах випало майже дві місячні норми опадів.

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