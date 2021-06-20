В окупованому Криму в "Артеку" зафіксували спалах COVID-19

За деякими даними, коронавірус виявили у шістьох дітей.

В незаконно включеному Криму на території дитячого табору "Артек", захопленому окупантами, підтвердили коронавірус у кількох дітей.

Про це повідомляє "Кримінформ".

Коронавірус підтвердили у шести дітей в "Артеку". Заражених госпіталізували в інфекційну лікарню. Всіх, хто з ними контактував, направили в обсерватор.

Представники окупаційної влади підтвердили, що спалах COVID-19 дійсно трапився, але не назвали точну кількість хворих дітей. Відзначається, що хвороба у них нібито протікає в легкій формі, пневмонії ні у кого немає.

Нагадаємо, що після незаконної анексії Криму дитячий табір потрапив під контроль окупаційних властей. 22 червня 2016 року ГПУ "Міжнародний дитячий центр" Артек "відновив свою роботу на базі санаторного комплексу в Пущі-Водиці під Києвом.

Раніше повідомлялося, що в Ялті кількість постраждалих від потопу зросла до 24-х, двоє людей зникли безвісти.

Керченський нападник проходив стрілецьку підготовку в дитячому таборі "Артек"

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