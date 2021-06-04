В окупованому Криму від вибуху цистерни для нафтопродуктів загинув робітник

Загинув робітник, який виконував роботи зі зварювання цистерни, де раніше зберігалися нафтопродукти.

В окупованому Криму в місті Щолкіно під час проведення зварювальних робіт 3 червня вибухнула порожня цистерна для нафтопродуктів. У результаті чого загинув робітник.

Про це повідомила окупаційна влада анексованого півострова.

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Відомо, що на місці працювало кілька робітників. Але раптово під час проведення зварювальних робіт цистерна вибухнула і один чоловік отримав травми, які виявилися несумісні із життям.

"Під час проведення робіт залишки парів палива, які були в ємності, увійшли в реакцію з іскрою газозварювального апарату, в результаті чого стався ляск, залишку газоповітряної суміші. Один з працівників підприємства отримав травми елементами зруйнованої конструкції бочки, від чого помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом доручено порушити кримінальну справу за статтею про порушення вимог охорони праці, що призвело до смерті людини з необережності. Під час слідства мають встановити всі обставини події, зокрема, планують дати оцінку дотриманню вимог промислової безпеки, а також охорони праці працівників на підприємстві.

Нагадаємо, раніше під російським Таганрогом сталася аварія під час робіт на очисних спорудах каналізації. Під час очищення колектора сталося викидання метану, є загиблі.

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